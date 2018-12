Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta006/06.12.2018/07:00) - Der Trend zu leichteren Fahrzeugen wirkt sich weiter auf die Automobilindustrie aus. Deshalb fokussiert sich GF Casting Solutions, eine Division von GF, stärker auf Leichtmetall-Komponenten. Gleichzeitig reduziert die Division ihre Präsenz im Eisenguss in Europa. Als Folge davon wurden die Eisengiessereien in Singen und Mettmann (Deutschland) rückwirkend auf den 1. Dezember 2018 an Mitglieder des Managements von GF Casting Solutions veräussert. Diese Portfolio-Verschiebung und die daraus resultierende Anpassung der regionalen Präsenz erfolgt im Einklang mit der Strategie 2020 von GF, deren EBIT-Margenziel auf 9-10 % angehoben wird. Die Transaktion ist gewinnneutral.



Die global rasch wachsende Nachfrage nach Leichtmetallgussteilen aus Aluminium und Magnesium erfordert von GF eine deutlich stärkere Präsenz in diesem Sektor. Dementsprechend baut GF Casting Solutions neue Kapazitäten in den USA, in Rumänien und in China auf und erweitert ihr Angebot an einbaufertigen Komponenten. Ausserdem investiert die Division nach der Akquisition von Precicast Industrial Holding SA (Schweiz) im April 2018 in das vielversprechende Geschäft mit Komponenten aus Superlegierungen für Flugzeugtriebwerke und industrielle Gasturbinen.



Im Zuge der Portfolio-Anpassung wurden die zwei GF-Eisengiessereien in Singen und Mettmann (Deutschland) von der Fondium B.V. & Co. KG, Mettmann, übernommen. GF bleibt während einer Übergangsphase mit 20 % investiert. Die beiden Werke erzielen mit rund 2'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von ca. CHF 620 Millionen. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.



Die Fondium B.V. & Co. KG wurde von drei Führungskräften von GF Casting Solutions gegründet. Achim Schneider, Arnd Potthoff und Matthias Blumentrath weisen insgesamt mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung auf. Die neuen Eigentümer beabsichtigen, die Betriebsaktivitäten an beiden Standorten weiterzuführen.



Yves Serra, CEO von GF, sagt: "Dank der Anpassung des Portfolios kann GF Casting Solutions ihre Marktchancen bei Komponenten für Pkw-Strukturteile und Flugzeugtriebwerke besser wahrnehmen. Mit Fondium haben wir einen Partner gefunden, dessen Eigentümer das Giesserei-Geschäft sehr gut kennen. Sie können Kontinuität für die Kunden und die Weiterentwicklung der zwei Gesellschaften ausserhalb von GF sicherstellen."



Achim Schneider, Miteigentümer und Sprecher der Fondium Gruppe ergänzt: "Mit Fondium entsteht ein agiler, inhabergeführter Automobilzulieferer mit einem klaren Branchenfokus. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren rund 2'000 Mitarbeitenden, auf eine erfolgreiche Zukunft."



GF führt am 6. Dezember 2018 um 10:30 Uhr einen Audio-Webcast sowie eine Telefonkonferenz durch. Der Audio-Webcast wird zusammen mit den begleitenden Präsentationsfolien auf der Investorenseite der GF-Webseite verfügbar sein. Um sich für die Telefonkonferenz anzumelden, wählen Sie bitte 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation die folgenden Nummern:



Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00 UK: +44 (0) 207 107 0613 USA: +1 (1) 631 570 56 13



Für weitere Informationen kontaktieren Sie:



Beat Römer, Leiter Konzernkommunikation GF +41 (0) 52 631 26 77, media@georgfischer.com



Fachpresse: Tina Köhler, Leiterin Marketing & Kommunikation GF Casting Solutions +41 (0) 52 631 21 15, tina.koehler@georgfischer.com



Fondium B.V. & Co KG.: Achim Schneider, Miteigentümer und Sprecher +49 (0) 177 144 3445, Achim.R.Schneider@gmail.com



