Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ElringKlinger von 10 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Eine ungünstige Kostenentwicklung in der Nafta-Region sowie konjunktureller Gegenwind signalisierten, dass der Autozulieferer sein Gewinziel für 2018 verfehlen könnte, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2018 bis 2020 um bis zu 16 Prozent./edh/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-06/08:10

ISIN: DE0007856023