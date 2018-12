Das Analysehaus RBC hat takeaway.com von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 50 Euro belassen. Der Essenslieferant habe seine Marktführerposition gestärkt, müsse aber mehr investieren, um die Umsatzdynamik in Deutschland beizubehalten, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl

Datum der Analyse: 06.12.2018

