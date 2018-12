Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 367 auf 359 Franken gesenkt. Der Versicherer dürfte die Ziele für das kommende Jahr nicht so deutlich übertreffen wie bisher von ihm angenommen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürften die Schweizer auch etwas hinter ihren "Konglomeratskonkurrenten" zurückbleiben, ergänzte er und verwies darauf, dass Zurich aktuell sein Geschäftsmodell ändere. Allerdings stütze die sechsprozentige Dividendenrendite die Aktie./gl/ck Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-12-06/08:38

ISIN: CH0011075394