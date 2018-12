Die Schweizer Großbank UBS hat Linde mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen. Seine Kaufempfehlung für die Aktie des Industriegaseherstellers basiere auf dem über der Branche liegenden Gewinnwachstum und der Bilanz, die Ausschüttungen an die Aktionäre ermögliche, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-12-06/08:41

ISIN: IE00BZ12WP82