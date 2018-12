In Asien haben sich am Donnerstag die Kursverluste beschleunigt, nachdem kanadische Behörden den Finanzvorstand von Huawei verhaftet und damit einen Aufschrei in China ausgelöst hatten. US-Ermittler werfen dem Manager Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor. Nach der vorübergehenden Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA ist damit der nächste Konflikt vorprogrammiert. In Frankfurt dürfte der DAX unter dem Eindruck der schwachen Vorgaben erneut mit Verlusten in den Tag starten. Ebenfalls im Fokus: Deutsche Telekom, Bayer, Daimler. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

