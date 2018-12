IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Tropicann Jamaica, Übernahmeziel von Weekend Unlimited, berichtet über Aktuelles zur Entwicklung und Produktion am Standort

Tropicann Jamaica, Übernahmeziel von Weekend Unlimited, berichtet über Aktuelles zur Entwicklung und Produktion am Standort

Auf dem 98 Acres großen Grundstück werden derzeit akklimatisierte Sorten und Mutterpflanzen produziert und entwickelt

Vancouver, British Columbia, Kanada (6. Dezember 2018) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: YOLO) (FWB: 0OS1) gibt bekannt, dass sein bereits angekündigtes Übernahmeziel, R & D Pharma in Jamaika, sein Aufzuchtprogramm in Erwartung einer weiteren Expansion vorangetrieben hat.

Das Grundstück von R & D Pharma, das den Namen Tropicann Jamaica trägt, erstreckt sich über 98 Acres, wovon 60 Acres für den Anbau genutzt werden können. Derzeit werden 5,2 Acres für den Terrassenanbau im Freien genutzt. Dazu zählt der kommerzielle Anbau auf 3,2 Acres, der pro Jahr 5.750 kg getrocknetes Material produzieren kann. Die verbleibende 2 Acres Fläche wird für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten verwendet und produziert 3.000 kg. Weitere Freilandflächen mit 5 Acres sollen für den Anbau ab 2019 vorbereitet werden, womit sich die Produktion verdreifachen sollte.

Der Standort verfügt über ein Gewächshaus mit 6.000 Quadratfuß Nutzfläche, das einen Mutterraum mit 1.000 Quadratfuß Fläche, einen Klonraum mit 400 Quadratfuß gestapelter Fläche, einen Vegetationsraum mit 1.000 Quadratfuß Fläche und einen 3.600 Quadratfuß großen Blühraum (mit 2.500 Quadratfuß Anbaufläche) beinhaltet. Das Gewächshaus hat die Kapazität, pro Jahr 600 kg getrocknetes Material für die hundertprozentig unternehmenseigene Abgabestelle vor Ort, die die Tourismusbranche bedienen soll, zu produzieren.

Der Standort ist derzeit mit 13 akklimatisierten Sorten und 120 Mutterpflanzen in Produktion, sagte Herr Cody Corrubia, President und CEO von Weekend Unlimited Inc. Weitere 37 Sorten werden aktuell im Rahmen eines umfassenden Programms zur Produktion einzigartiger Cannabissorten aus dem Äquator-/Tropenraum für die Medizin- und Freizeitmärkte gezüchtet und phänotypisiert,so Herr Corrubia weiter.

