Das Analysehaus RBC hat takeaway.com von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 50 Euro belassen. Der Essenslieferant habe seine Marktführerposition gestärkt, müsse aber mehr investieren, um die Umsatzdynamik in Deutschland beizubehalten, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-12-06/09:14

ISIN: NL0012015705