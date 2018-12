Der DAX ist am Mittwoch bereits mit deutlichen Verlusten in den Tag gestartet. Dann bewegte er sich in einer vergleichsweise kleinen Handelsspanne seitwärts. Am Ende des Tages ging er 1,2 Prozent schwächer bei genau 11.200 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Gold. Der Goldpreis hatte ausgehend vom im Dezember 2016 markierten Korrekturtief einen Aufwärtstrend etabliert. Dieser führte ihn im Januar dieses Jahres bis auf 1.366 Dollar. Anschließend kam es zu einer mittelfristig relevanten Top-Bildung. Mitte August markierte das Edelmetall ein Jahrestief bei 1.160 Dollar. Dort meldeten sich die Bullen schließlich zurück.