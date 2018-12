Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Metro AG von 12,20 auf 12,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Handelskonzern dürfte am 13. Dezember Jahresergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorlegen schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger dürften dabei ihr Augenmerk darauf richten, ob die Wende im Russlandgeschäft gelungen sei. Bei Real dürfte eine saubere Abspaltung nicht einfach zu erreichen sein, so dass eine teilweise Trennung wahrscheinlich sei./mf/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-12-06/09:23

ISIN: DE000BFB0019