Pacific Bora beginnt Auftragsbohrung für Nigerian Agip Exploration Limited

Bei einer Ertragseffizienz von 99,8 Prozent im dritten Quartal ergaben sich Einnahmen in Höhe von 56,7 Millionen US-Dollar

Aufhebung des Gläubigerschutzes des Unternehmens im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens am 19. November 2018

Unternehmen hat eine erneute Notierung an der New York Stock Exchange beantragt

Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDD) (im Folgenden "Pacific Drilling" oder das "Unternehmen") hat heute Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben. Der Nettoverlust für das dritte Quartal 2018 betrug 144,8 Millionen US-Dollar (Mio. USD) bzw. 6,78 USD je verwässerte Aktie, was im Vergleich zu einem Nettoverlust von 103,7 Mio. USD bzw. 4,86 USD je verwässerte Aktie im zweiten Quartal 2018 und einem Nettoverlust von 157,5 Mio. USD bzw. 7,38 USD je verwässerte Aktie im dritten Quartal 2017 steht.

Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: "Das Team von Pacific Drilling hat ein weiteres Quartal mit hervorragenden betrieblichen Leistungen abgeliefert und eine Ertragseffizienz von 99,8 Prozent erzielt, und wir haben auch weiterhin eine starke Kostenkontrolle ausgeübt. Wir haben diese herausragenden Ergebnisse erzielt, während wir unter schwierigen Bedingungen Bohrdienste erbracht haben. Pacific Bora hat vor Kurzem in Nigeria für Nigerian Agip Exploration Limited mit Bohrtätigkeiten begonnen. Dieser Auftrag spiegelt unsere bedeutende Erfahrung in Westafrika und unsere anhaltende Verpflichtung zur Bereitstellung herausragender Bohrdienste an global renommierte Kunden wider."

Wolford weiter: "Zusätzlich zu unseren vertraglichen und betrieblichen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit konnte Pacific Drilling am 19. November außerdem im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens erfolgreich den Gläubigerschutz aufheben. Mit dem Abschluss unserer Sanierung ist Pacific Drilling jetzt finanziell viel stärker und in einer guten Position, in einem sich verbessernden Markt für Offshore-Bohrdienste zu konkurrieren. Wir sehen auch weiterhin einen Anstieg der Anzahl Ausschreibungen, da sich mehr Kunden verstärkt auf Tiefseeprojekte konzentrieren. Tiefseebohrvorrichtungen sind im Vergleich zum Gesamtjahr 2017 seit Jahresbeginn um 25 Prozent gestiegen, und die Anzahl erhaltener Ausschreibungen ist für die gleichen Zeiträume von 28 auf 62 gestiegen. Wir erwarten, dass sich dieser positive Trend 2019 fortsetzen wird. Unsere Smart-Stack-Bohranlagen, für die keine Kapitalausgaben für die Materialreaktivierung erforderlich sind, sind in einer guten Position, ab der zweiten Jahreshälfte 2019 um Geschäfte zu konkurrieren."

Erläuterung zu Betriebs- und Finanzergebnissen im dritten Quartal 2018

Das Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im dritten Quartal 2018 betrug 56,7 Mio. USD, einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten von 5,3 Mio. USD. Das steht im Vergleich zu einem Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im zweiten Quartal 2018 in Höhe von 66,6 Mio. USD, einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten von 5,9 Mio. USD. Der Umsatzrückgang entstand vor allem durch eine höhere Anzahl von Tagen ohne Aufträge bei der Pacific Santa Ana

Im dritten Quartal wies die Betriebsflotte der Bohrschiffe von Pacific Drilling eine durchschnittliche Ertragseffizienz von 99,8 Prozent auf, was im Vergleich zu 98,7 Prozent für das zweite Quartal steht.

Die Betriebsausgaben betrugen 44,2 Mio. USD gegenüber 56,0 Mio. USD im zweiten Quartal 2018. Die gesunkenen Betriebsausgaben wurden hauptsächlich durch die Vollendung des Auftrags der Pacific Santa Ana am 7. Mai 2018 verursacht.

Die Gemein- und Verwaltungskosten für das dritte Quartal betrugen 10,9 Mio. USD, was im Vergleich zu 12,9 Mio. USD für das zweite Quartal 2018 steht.

Das bereinigte EBITDA(a) für das dritte Quartal 2018 betrug 1,6 Mio. USD, was im Vergleich zu -2,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2018 steht.

Zinsaufwendungen beliefen sich im dritten Quartal 2018 auf 45,4 Mio. USD, was im Vergleich zu 17,2 Mio. USD im zweiten Quartal 2018 steht. Dies ist hauptsächlich auf höhere angefallene Verzugszinsen der revolvierenden Kreditfazilität und des vorrangig besicherten Kreditrahmens zurückzuführen, die gemäß unserem vom Konkursgericht bestätigten Sanierungsplan bezahlt wurden. Nach dem 12. November 2017, dem Antragsdatum für die vorrangig besicherten Anleihen von 2017, die vorrangig besicherten Anleihen von 2020 und den vorrangig besicherten Laufzeitkredit B, fielen keine Zinsaufwendungen an, da diese Zinsen nicht als zulässiger Anspruch in einem Verfahren nach Chapter 11 gesehen werden.

Die Einkommenssteueraufwendungen im dritten Quartal 2018 betrugen 0,2 Mio. USD gegenüber 0,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2018.

Liquidität und Kapitalstruktur

Nach Aufhebung des Gläubigerschutzes am 19. November 2018 hatten wir etwa 401 Mio. USD an liquiden Mitteln, einschließlich 8,5 Mio. USD an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln und ausschließlich hinterlegter Mittel, die für die Zahlung der professionellen Honorare, die bei und vor der Aufhebung des Gläubigerschutzes in unserem Chapter-11-Verfahren entstanden sind, zur Seite gelegt worden waren. Die ausstehende Gesamtschuldenhöhe betrug 1,024 Milliarden (Mrd.) USD.

Wir planen die Einführung einer neuen Buchhaltung, die dazu führen wird, dass das Unternehmen für Finanzberichterstattungszwecke am Wirksamkeitdatum der Aufhebung des Gläubigerschutzes zu einer neuen Rechtseinheit wird. Nach Einführung der neuen Buchhaltung werden Aktiva und Passiva des Unternehmens mit dem jeweils fairen Wert zum Wirksamkeitsdatum aufgezeichnet. Infolge der Einführung einer neuen Buchhaltung wird der Konzernabschluss des Unternehmens nach dem 19. November 2018 nicht mit seinem Konzernabschluss an und vor diesem Datum vergleichbar sein. In unserer ungeprüften zusammengefassten Bilanz, die in unserem Bericht enthalten ist, der auf Formular 6-K für das am 30. September 2018 zu Ende gegangene Quartal eingereicht wird, werden Pro-forma-Finanzinformationen bereitgestellt.

Wir haben die erneute Notierung unserer Stammaktien an der NYSE beantragt und hoffen, dass unsere Aktien nach der Genehmigung wieder an der NYSE gehandelt werden.

John Boots, CFO von Pacific Drilling, kommentierte: "Nach der Aufhebung des Gläubigerschutzes infolge des Chapter-11-Verfahrens hat sich unsere Bilanz wesentlich verbessert, und die ersten Fälligkeiten für Schulden sind erst Ende 2023. Das gibt uns die finanzielle Stärke, um im globalen Markt zu konkurrieren. Wir werden unsere liquiden Mittel diszipliniert einsetzen und uns diszipliniert auf dem Markt bewegen, während wir neue Auftragschancen verfolgen."

Fußnoten

(a) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Reingewinn können Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.

Telefonkonferenz

Pacific Drilling führt am Dienstag, 4. Dezember 2018, um 10:00 Uhr Central Time (17:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 durch. Für eine Teilnahme an der Telefonkonferenz vom 4. Dezember wählen Sie bitte fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn der Konferenz die Rufnummer +1-855-710-4183 oder +1-334-323-0522 und geben den Bestätigungscode 2493233 an. Eine Wiederholung der Konferenz wird auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.

PACIFIC DRILLING S.A. (SCHULDNER IN EIGENVERWALTUNG) UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis 30. September 30. September 30. Juni 30. September 2018 2018 2017 2018 2017 Erträge Auftragsbohrungen 56.673 66.564 82.110 205.306 254.692 Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (44.234 (55.968 (58.925 (164.556 (184.361 Gemein- und Verwaltungskosten (10.947 (12.881 (22.076 (41.032 (64.686 Abschreibungssumme (70.125 (70.070 (69.561 (210.115 (209.055 (125.306 (138.919 (150.562 (415.703 (458.102 Betriebsverlust (68.633 (72.355 (68.452 (210.397 (203.410 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) Zinsaufwendungen (45.446 (17.211 (51.146 (77.586 (151.545 Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten (30.846 (30.846 Sanierungsposten (30.599 (13.477 (56.108 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) 96 (223 (5.307 466 (5.540 Verlust vor Steuern (144.582 (103.266 (155.751 (343.625 (391.341 Ertragsteueraufwendungen (201 (478 (1.770 (953 (4.093 Nettoverlust (144.783 (103.744 (157.521 (344.578 (395.434 Verlust je Stammaktie, unverwässert (6,78 (4,86 (7,38 (16,13 (18,56 Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert 21.368 21.366 21.332 21.357 21.308 Verlust je Stammaktie, verwässert (6,78 (4,86 (7,38 (16,13 (18,56 Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert 21.368 21.366 21.332 21.357 21.308

PACIFIC DRILLING S.A. (SCHULDNER IN EIGENVERWALTUNG) UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Bilanz (in Tausend) (ungeprüft) 30. September 30. Juni 31. Dezember 2018 2018 2017 Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte 199.459 230.871 308.948 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 1.032.691 8.500 8.500 Nettoforderungen 34.977 37.593 40.909 Material und Betriebsstoffe 84.299 85.377 87.332 Abgegrenzte Kosten, aktuell 11.623 11.748 14.892 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen 10.214 11.975 14.774 Summe Umlaufvermögen 1.373.263 386.064 475.355 Sachanlagen, netto 4.456.043 4.522.148 4.652.001 Langfristige Forderungen 202.575 202.575 202.575 Sonstige Aktiva 26.742 29.454 33.030 Summe Aktiva 6.058.623 5.140.241 5.362.961 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten 14.937 15.134 11.959 Antizipative Passiva 56.187 27.467 36.174 Massedarlehen 50.000 Aufgelaufene Zinsen 32.534 4.780 6.088 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 19.136 21.102 23.966 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 172.794 68.483 78.187 Langfristige Verbindlichkeiten 961.091 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 3.353 12.973 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 30.494 30.039 32.323 Summe der nicht dem Insolvenzverfahren unterliegenden Verbindlichkeiten 1.164.379 101.875 123.483 Dem Insolvenzverfahren unterliegende Verbindlichkeiten 3.084.836 3.084.807 3.087.677 Eigenkapital: Stammaktien 214 214 213 Zusätzliches Einlagekapital 2.368.070 2.367.630 2.366.464 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (13.915 (14.107 (14.493 Kumuliertes Defizit (544.961 (400.178 (200.383 Summe Eigenkapital 1.809.408 1.953.559 2.151.801 Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital 6.058.623 5.140.241 5.362.961

PACIFIC DRILLING S.A. (SCHULDNER IN EIGENVERWALTUNG) UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung (in Tausend) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis

30. September 30. September 30. Juni 30. September 2018 2018 2017 2018 2017 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Nettoverlust (144.783 (103.744 (157.521 (344.578 (395.434 Anpassungen zum Abgleich des Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender Geschäftstätigkeit: Abschreibungssumme 70.125 70.070 69.561 210.115 209.055 Abschreibung abgegrenzter Erträge (5.319 (5.853 (5.487 (17.322 (41.684 Abschreibung abgegrenzter Kosten 2.976 4.254 2.747 12.237 8.609 Tilgung abgegrenzter Finanzierungskosten 8.488 24.889 Abschreibung Kreditdisagio 321 940 Zinszahlungen in Sachleistungen 456 456 Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten 30.846 30.846 Latente Ertragsteuer (661 (646 (37 (3.069 (88 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 440 448 2.032 1.611 6.038 Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere 6.147 6.147 Sanierungsposten 15.393 2.170 22.270 Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur: Forderungen 2.616 11.600 (223 5.932 58.261 Material und Betriebsstoffe 1.078 846 2.478 3.033 4.188 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte 2.421 (458 (104 6.292 (10.130 Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva 29.751 (6.294 12.008 10.712 17.742 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 932 (4.348 (481 2.724 Nettobarmittel für Geschäftstätigkeit (25.507 (26.675 (33.092 (92.792 (77.897 Cashflow aus Investitionstätigkeit: Kapitalaufwendungen (4.292 (6.900 (19.338 (15.080 (32.762 Kauf von zum Verkauf stehenden Wertpapieren (2.000 (6.000 Nettobarmittel für Investitionstätigkeit (4.292 (6.900 (21.338 (15.080 (38.762 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden (4 (8 (4 (199 Erlöse aus Massedarlehen 50.000 50.000 Erlöse aus langfristigen Verbindlichkeiten 1.000.000 1.000.000 Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten (1.875 (146.473 Zahlungen für Finanzierungskosten (27.422 (939 (27.422 (4.530 Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit 1.022.578 (4 (2.822 1.022.574 (151.202 Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte, netto 992.779 (33.579 (57.252 914.702 (267.861 Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des Abrechnungszeitraums 239.371 272.950 415.559 317.448 626.168 Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Ende des Abrechnungszeitraums 1.232.150 239.371 358.307 1.232.150 358.307

Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Bereinigtes EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, nicht temporären Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere, Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten und Sanierungsposten definiert. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ("GAAP") ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusätzliche Angaben Abstimmung zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA (in Tausend) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis 30. September 30. September 30. Juni 30. September 2018 2018 2017 2018 2017 Nettoverlust (144.783 (103.744 (157.521 (344.578 (395.434 Zuzüglich: Zinsaufwendungen 45.446 17.211 51.146 77.586 151.545 Abschreibungssumme 70.125 70.070 69.561 210.115 209.055 Ertragsteueraufwendungen 201 478 1.770 953 4.093 EBITDA (29.011 (15.985 (35.044 (55.924 (30.741 Zuzüglich: Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere 6.147 6.147 Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten 30.846 30.846 Sanierungsposten 30.599 13.477 56.108 Bereinigtes EBITDA 1.588 (2.508 1.949 184 6.252

