Die Aktie von Evotec ist in den vergangenen Tagen massiv eingebrochen. Mehr als 20 Prozent hat der Wert seit Montagmorgen eingebüßt. Eine wirkliche Hiobsbotschaft gab es nicht. Es belasteten jedoch die Mischung negativ aufgenommen Aussagen des Managaments in einem Bloomberg-Interview und Leerverkäufen. Evotec wolle zweigleisig fahren, um das Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten: Investitionen in die eigene Produktpipeline, plus Zukäufe. Im kommenden Jahr seien die Pläne der Hamburger, die Aufwendungen für Forschung&Entwicklung nochmals zu steigern, sagte Finanzvorstand Enno Spillner im Interview mit Bloomberg. Dabei bleiben auch Übernahmen weiterhin ein großes Thema. "Es geht nicht nach schierer Größe, sondern darum, was technologisch gut zu uns passt oder Märkte erschließt oder die Wertschöpfungskette abrundet," so Spillner. "Wir halten immer die Augen auf und wenn etwas Spannendes dabei ist, was wir uns leisten können, werden wir versuchen, es für die Evotec zu sichern."

