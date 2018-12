TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ein Paukenschlag in Kanada hat die Börsen in Asien am Donnerstag unter Druck gesetzt und belastet auch den US-Aktienterminmarkt: Die Finanzchefin des chinesischen Mobiltelefonherstellers Huawei, Meng Wanzhou, ist bereits am Samstag in Kanada auf Betreiben der USA verhaftet worden, die Meldung wurde aber erst jetzt verbreitet. Die Amerikaner werfen ihr die Verletzung der Iran-Sanktionen vor, es droht ihre Auslieferung an die USA.

Im Handel wertete man dies als möglichen Beleg, dass der Prozess der sino-amerikanischen Annäherung im Handelsstreit aus der Spur geraten könnte. "Wir verfolgen äußerst aufmerksam die Entwicklungen in Asien, nachdem Berichte über die Verhaftung der Huawei-CFO mit einer möglichen Auslieferung an die USA die Runde gemacht haben (...). Die Nachricht ist wirklich bedeutsam, denn die US-Regierung versucht, Verbündete davon zu überzeugen, die Verwendung von Huawei-Geräten aus Sicherheitsgründen einzustellen - diese Schlagzeile könnte die Technologiewerte negativ beeinflussen", sagte Chefhändler Stephen Innes von Oanda in Singapur. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass die britische BT Group, einer der größten und ältesten westlichen Kunden von Huawei, die Technik des chinesischen Telekommunikationsausrüsters aus seinem Netzwerk-Kern entfernen will.

An anderer Stelle hieß es, die Meldung verdeutliche einmal mehr, wie belastet die Beziehungen zwischen China und den USA seien. Dies seien keine guten Veraussetzungen, den Handelskonflikt zu lösen.

Ausverkauf bei Technologiewerten

Technologiewerte und solche mit Bezug zum Telekommunikationssektor standen in der gesamten Region besonders unter Druck. In Tokio knickte der Nikkei-225 um 1,9 Prozent ein auf 21.501 Punkte, der Technologiesektor um rund 3 Prozent. Nintendo und TDK gaben 4,1 bzw. 6,6 Prozent nach. Softbank verloren 4,9 Prozent. Der japanische Technologiekonzern, der gerade dabei ist, seine Mobiltelefon-Tochter an die Börse zu bringen, musste obendrauf noch einen Netzwerkausfall vermelden, was die Aktie zusätzlich belastete. Softbank kooperiert mit Huawei.

Abgabedruck kam auch vom Devisenmarkt, wo der Yen seiner Reputation als "Fluchtwährung" in unsicheren Zeiten gerecht wurde und stärker zulegte. Der US-Dollar fiel im Tagestief auf 112,61 Yen nach Wechselkursen klar über der Marke von 113 am Vorabend.

In Hongkong rauschte der HSI um 2,5 Prozent nach unten, ebenfalls angeführt von Aktien aus dem Technologiebereich. Tencent sanken um 4,7 Prozent, AAC und Sunny Optical sogar um bis zu 5,8 Prozent. ZTE knickten um 7,3 Prozent ein. Nur wenig besser sah es im chinesischen Kernland aus, wo der Schanghai-Composite 1,7 Prozent einbüßte. Keine der Aktien der 64 chinesischen Telekom-Unternehmen im 5G-Geschäft verbuchte Gewinne, sechs hingegen gaben um das Tageslimit von 10 Prozent nach. Angesichts von Peking auferlegten Preissenkungen standen zudem Pharmawerte unter Abgabedruck.

Auch in Südkorea gehörten Technologietitel zu den schwächsten Werten, Samsung fielen um 2,1 Prozent und SK Hynix um 3,2 Prozent. Der Kospi gab in Seoul 1,6 Prozent nach. In Taiwan, wo der Taiex 2,3 Prozent verlor, gaben Largan, Catcher, Yageo und Walsin um knapp unter dem Tageslimit von 10 Prozent nach. Hon Hai gaben 3,6 Prozent ab.

In Australien schloss der Leitindex S&P/ASX-200 mit Abgaben von nur 0,2 Prozent, allerdings spielen Technologieaktien in diesem Index auch keine Rolle - das galt auch für die moderaten Abschläge in Neuseeland. In Sydney schossen Asaleo Care um über 45 Prozent in die Höhe. Anleger zeigten sich begeistert, dass der Konzern sein australisches Geschäft mit Taschentüchern veräußert. Der Geschäftsbereich hatte zuletzt mit schwachen Perspektiven verschreckt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.657,70 -0,19% -6,72% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.501,62 -1,91% -5,55% 07:00 Kospi (Seoul) 2.068,69 -1,55% -16,16% 07:00 Schanghai-Comp. 2.605,18 -1,68% -21,25% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.149,74 -2,50% -10,31% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.684,72 -2,34% -9,00% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.113,48 -1,34% -7,26% 10:00 BSE (Mumbai) 35.525,35 -1,00% +5,06% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1328 -0,2% 1,1348 1,1330 -5,7% EUR/JPY 128,12 -0,2% 128,40 128,08 -5,3% EUR/GBP 0,8916 +0,1% 0,8911 0,8910 +0,3% GBP/USD 1,2706 -0,2% 1,2735 1,2717 -6,0% USD/JPY 113,10 -0,0% 113,15 113,04 +0,5% USD/KRW 1118,10 +0,4% 1113,13 1113,59 +4,8% USD/CNY 6,8812 +0,4% 6,8567 6,8684 +5,8% USD/CNH 6,8834 +0,3% 6,8608 6,8675 +5,7% USD/HKD 7,8133 -0,0% 7,8137 7,8074 0% AUD/USD 0,7232 -0,5% 0,7270 0,7294 -7,5% NZD/USD 0,6872 -0,4% 0,6898 0,6923 -3,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,65 52,89 -0,5% -0,24 -8,8% Brent/ICE 61,31 61,56 -0,4% -0,25 -2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,58 1.237,33 -0,1% -1,75 -5,2% Silber (Spot) 14,38 14,51 -0,9% -0,13 -15,1% Platin (Spot) 793,05 801,00 -1,0% -7,95 -14,7% Kupfer-Future 2,73 2,77 -1,4% -0,04 -18,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 03:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.