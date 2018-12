Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014) wird an diesem Donnerstag eine Zwischendividende in Höhe von 2 Euro je Aktie ausschütten. Ex-Dividenden Tag war der 4. Dezember 2018. Gegenüber dem Vorjahr (1,60 Euro) ist dies eine Anhebung um 0,40 Euro bzw. 25 Prozent. LVMH zahlt seine Dividende aus halbjährlicher Basis aus. Das Unternehmen hat für das Jahr 2017 eine Gesamtdividende in ...

