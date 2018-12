JPMorgan hat Allianz SE in einem Ausblick auf 2019 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Der Münchener Versicherer könnte in der ersten Jahreshälfte mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über mindestens eine Milliarde Euro positiv überraschen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Bis dahin dürfte der Versicherer überprüft haben, dass es kaum bessere Verwendungen, auch keine bedeutende Übernahme, für seine überschüssigen Barmittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gebe./ck/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005