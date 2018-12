Juventus steigt auf!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktie von Juventus Football Club steigt in den FTSE MIB auf. Dies hat gestern die italienische Börse bekannt gegeben. Die Aktie machte gestern bereits einen Satz nach oben. Heute schickt sich das Papier an, das Novemberhoch zu überwinden.

Der italienische Fussballklub steht seit Sommer dieses Jahres besonders im Fokus. Zur neuen Saison wechselte der portugiesische Fussballstar Christiano Ronaldo von Real zu Juve. Aktuell führt der Klub die italienische Liga mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten an. In der Champions League ist Juventus Turin ein Spieltag vor dem Ende ebenfalls sicher in der nächsten Runde.

Charttechnischer Ausblick: Juventus Football Club



Widerstandsmarken: 1,71 EUR

Unterstützungsmarken: 1,00/1,10/1,21 EUR

Die Aktie von Juventus Football Club bildet mittelfristig einen Aufwärtstrend. Im Oktober gab es einen Rücksetzer von 1,71 auf 0,90 Euro. Im November zog das Papier jedoch wieder an. Heute überschreitet die Aktie das Novemberhoch von 1,21 Euro. Die nächste größere Hürde liegt nun bei 1,71 Euro.

Juventus Football Club in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum:15.02.2018- 06.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Juventus Football Club in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.12.2013 - 06.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Tradingmöglichkeiten

Optionsscheine auf die Aktie von Juventus Football für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts (Call) oder abwärts (Put) bewegt



Basiswert WKN Produkttyp Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel finaler Bewertungstag Juventus Football HX5HX2 Call 0,17 1,20 7,35 13.03.2019 Juventus Football HX3SYH Put 0,18 1,20 6,94 19.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.12.2018; 9:25 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Juventus Football finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Juventus steigt auf! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).