Das Ausscheiden von Juventus Turin im Champions-League-Viertelfinale am Vorabend hat die Aktie des italienischen Fußballclubs am Mittwoch schwer belastet. In der Spitze verlor das Papier in Mailand rund 24 Prozent, am Vormittag pendelten sich die Verluste dann bei einem Minus von 18 Prozent ein.

Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo verlor das Viertelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam überraschend mit 1:2. Die Aktie des ebenfalls börsennotierten niederländischen Vereins legte wiederum fast 8,5 Prozent zu.

Der Kursrutsch bei Juventus Turin zog derweil aber auch die Aktie von Borussia Dortmund in Mitleidenschaft. Mit einem Minus von gut 2 Prozent auf 8,66 Euro war der BVB am Vormittag das Schlusslicht im Kleinwerteindex SDax . Von Börsianern war zu hören, dass sich Anleger daran erinnert fühlten, wie schwankungsreich Aktien von Fußballclubs sein könnten und wie hoch die Abhängigkeit von sportlichem Erfolg sei. Zudem konnte die BVB-Aktie am Vortag noch fast 4 Prozent zulegen und hat seit Anfang März rund ein Viertel an Wert gewonnen./niw/tih/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005493092 IT0000336518

AXC0112 2019-04-17/10:53