Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Sell" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der 3D-Drucker-Hersteller stecke gerade in der schwierigsten Phase des Jahres, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So müsse das Unternehmen im Schlussquartal einen Umsatz von 42 Millionen Euro erwirtschaften und somit 29 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, allein um das untere Ende der angepeilten Zielspanne zu erreichen./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-06/10:49

ISIN: DE000A111338