Bernstein Research hat das Kursziel für Telefonica in einem Ausblick auf 2019 von 6,15 auf 6,20 Euro angehoben und zugleich die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der neue Mobilfunkstandard 5G und die Eigentumsverhältnisse an der Telekom-Infrastruktur seien die zentralen Aspekte für die Branche im neuen Jahr, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Telefonica bleibe mit Telecom Italia seine am wenigsten präferierte Aktie. Unter anderem dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) in Spanien 2019 rückläufig sein, und in Lateinamerika dürfte Telefonica unter der dortigen Währungsschwäche leiden./ck/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-12-06/10:52

ISIN: ES0178430E18