Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Preisdruck von Autobauern auf die Zulieferer werde noch zunehmen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zulieferer mit geringer technisierten Produkten seien dabei größeren Gefahren ausgesetzt als jene mit einem höheren Anteil an Elektronikteilen./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-12-06/10:53

ISIN: DE000SHA0159