Die US-Bank JPMorgan hat Generali in einem Ausblick auf 2019 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Bei Axa und Generali dürften die Investoren auf den Verschuldungsgrad schauen, und damit auf die 30-Prozent-Marke samt der damit verbundenen Risiken, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Bei beiden dürfte die bis Ende Dezember 2018 etwas über diesem Wert liegende Fremdverschuldung aber bis Ende nächsten Jahres wieder darunter gesunken sein. Bei Generali hob Huttner zudem die "solide Dividende" hervor./ck/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-12-06/10:54

ISIN: IT0000062072