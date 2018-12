Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank konstatierte in ihrem gestern Abend veröffentlichten Beige Book eine Fortsetzung des Wachstumskurses in den USA bei allerdings nachlassender Dynamik, so die Analysten von Postbank Research. Einer Zinserhöhung auf der FOMC-Sitzung in der kommenden Woche dürfte dies nicht entgegenstehen. Der weitere Zinsausblick werde aber unsicherer. Die Akteure an den Rentenmärkten beeindrucke dies offenbar nicht sonderlich. 10-jährige Treasuries würden heute Morgen in etwa auf dem Niveau gehandelt, das vor der Veröffentlichung des Beige Books zu verzeichnen gewesen sei. Die Rendite 10-jähriger Bunds sei gestern um 1 Basispunkt auf 0,27% gestiegen. Auch ansonsten hätten sich die Veränderungen gestern in engen Grenzen gehalten. (06.12.2018/alc/a/a) ...

