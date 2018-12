Beim Rennen um den wertvollsten Konzern der Welt, geht es in den vergangenen Wochen nicht mehr darum, wer höhere Kursgewinne erzielt. Das einzige was aktuell zählt: welche Aktie sich im Bärenmarkt am besten halten kann. Microsoft und Amazon machen dabei eine einigermaßen gute Figur. Apple dagegen büßt seinen Vorsprung komplett ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...