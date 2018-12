Was ist mit Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) passiert, dass auf einmal alle Finanzseiten das Ende gekommen sehen?

Eigentlich nichts besonderes oder wirklich Überraschendes. Wie wir heute morgen bemerkten: eine Nicht-Nachricht gab es. PWC braucht länger bei der Erstellung seiner Prüfberichte zu den Bilanzmanipulationen, die Steinhoff International Holdings NV von einem Multimilliardenbörsenwert zu einem um sein Überleben kämpfenden Konzern machten. Wundert es wirklich jemanden, dass PWC länger als ursprünglich geplant braucht? Gerade weil in der Vergangenheit den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften trotz vieler Unkenrufe nichts aufgefallen war, wird PWC den Teufel tun und unvollständig oder mit Unwägbarkeiten behaftet Bericht erstatten. Und jemand der keine Fehler machen will, wird alles genau und mehrfach überprüfen. Dass was man auch erwarten kann und muss, damit Steinhoff überhaupt eine Chance hat gegenüber den jeweiligen Stakeholdern bestehen zu können. Einen weiteren Versuch wird der Konzern nicht haben, die nächsten Bilanzen müssen valide sein. Die Klagen und Schadensersatzforderungen sind jetzt schon eine ...

