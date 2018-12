marktEINBLICKE um 12: Die 11.000er-Marke ist Geschichte, Steinhoff kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus

Es ist passiert. Der DAX rutscht am Donnerstagmittag unter die Marke von 11.000. Punkten. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der alles passiert, ist beunruhigend. Am Montag schien die Welt in Ordnung. Der Handelsstreit zwischen China und den USA entspannte sich und Börsianer sprachen schon von der 2018er-Weihnachts- bzw. Jahresendrallye. Die Woche ist noch nicht einmal vorbei und schon ist dies alles Geschichte.

Die Lage an der Frankfurter Börse: