Vom 6. bis 12. Dezember können Fans bei dem Event "Christmas with Hogwarts Mystery" (Weihnachten mit Hogwarts Mystery) über ihren Lieblings-Weihnachtsschmuck abstimmen

Wer: Jam City, ein in Los Angeles ansässiges Studio für mobile Spiele, in Zusammenarbeit mit Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment. Das Label widmet sich der Entwicklung von neuen mobilen Wizarding-World- und Videospiel-Erlebnissen, die von J. K. Rowlings ursprünglichen Geschichten inspiriert wurden und die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen Abenteuer stellen.

Was: In dem mobilen Spiele-Hit Harry Potter: Hogwarts Mystery haben Spieler erstmals die Chance, einen Charakter zu erschaffen und die Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry zu besuchen. Zu Weihnachten gibt es in der Wizarding-World im Gemeinschaftsraum jedes Hauses in Hogwarts einen eigenen Weihnachtsbaum, der in den Farben des jeweiligen Hauses geschmückt ist: Rot für Gryffindor, Grün für Slytherin, Blau für Ravenclaw und Gelb für Hufflepuff.

Ab heute sind die Spieler eingeladen, beim festlichen Schmücken in Hogwarts mitzuwirken und eine Stimme für ihren Lieblings-Baumschmuck abzugeben. Vom 6. bis 12. Dezember können Fans die Seiten von Harry Potter: Hogwarts Mystery auf Facebook, Twitter oder Instagram besuchen sowie eine Auswahl an Weihnachtsschmuck sehen und darüber abstimmen. Die beliebteste Auswahl wird an jedem der Haus-Weihnachtsbäume zu sehen sein, die in dem Spiel am 13. Dezember präsentiert werden.

Die Weihnachtsstimmung in Hogwarts kommt in die Muggle-Welt dazu wird ein Video auf den Harry Potter: Hogwarts Mystery Social-Media-Kanälen veröffentlicht zusammen mit der Enthüllung des Baumes im Spiels, um sämtliche Weihnachtsdekoration und Weihnachtsmotive im Spiel diesen Dezember ins Rampenlicht zu rücken. Das Video lockt zudem mit einer zeitlich begrenzten Nebenaufgabe mit dem beliebten Wizarding-World-Clan der Weasleys. Inspiriert von der Tradition selbstgemachter Geschenke in der Familie Weasley erhalten die Fans in dem Video außerdem Bastelanleitungen, um in der realen Welt die Sieger-Baumdekoration anzufertigen, die in dieser festlichen Spielaktivität präsentiert wird.

Zitat: "Spieler von Harry Potter: Hogwarts Mystery werden nicht nur stark in die Geheimnisse, die Zaubersprüche und den Unterricht in Hogwarts einbezogen, sondern auch in die Rituale und Feiern dort", sagte Josh Yguado, Präsident und COO von Jam City. "Die Winterferien sind eine besondere Zeit in Hogwarts, und wir laden die Spieler ein, die fröhliche Stimmung dieser Zeit mit allem, was dazugehört, gemeinsam mit uns in die legendäre Schule zu bringen. Wir freuen uns, dass wir die Feiertage zusammen mit den Fans begehen können, und freuen uns auf die vielen Abenteuer, die vor uns liegen!"

Hintergrund: Harry Potter: Hogwarts Mystery ist das erste mobile Spiel, mit dem die Spieler ihre eigenen Charaktere schaffen und das Leben als Hogwarts Schüler erfahren können. Im erzählerischen Abenteuer mit RPG-Elementen schaffen Spieler einen personalisierten Schüler-Avatar, besuchen den Unterricht, lernen Zaubertricks und entwickeln Freundschaften oder Rivalitäten mit anderen Schülern. Im Spiel treffen die Spieler grundlegende Entscheidungen, welche die Spielhandlung ihres Charakters in Hogwarts beeinflussen. Das Spiel bietet ein neues System von Begegnungen, in dem die Entscheidungen und Handlungen der Spieler ihre Wege beeinflussen. Damit können Harry Potter Fans ihr eigenes Vermächtnis als Hexe oder Zauberer schaffen.

Um an der Deko-Aktion "Christmas with Hogwarts Mystery" (Weihnachten mit Hogwarts Mystery) teilzunehmen und sich mit anderen Fans zu vernetzen, besuchen Sie bitte www.facebook.com/HPHogwartsMystery, www.twitter.com/HogwartsMystery und www.instagram.com/hphogwartsmystery.