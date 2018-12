Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wegen der angesetzten Staatstrauer zum Tod des 41. US-Präsidenten, George W. Bush, wurde die Veröffentlichung der meisten für gestern geplanten US-Konjunkturdaten auf heute verschoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dazu gehöre auch der aktuelle Beschäftigungsbericht des privaten Dienstleistungsunternehmens Automatic Data Processing Inc. (ADP). Die von ADP ermittelte Mitarbeiterzahl auf Lohnlisten im Privatsektor gebe einen Hinweis auf die für Freitag zu erwartenden offiziellen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt vom Bureau of Labor Statistics (BLS). Die Analysten würden für November mit einem Stellenzuwachs von knapp 200.000 (Oktober: 227.000) rechnen, was in etwa dem Durchschnitt des laufenden Jahres (204.000) entspreche. ...

