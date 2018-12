Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Bewertungen der Autoaktien seien zwar niedrig, aber die Konsensschätzungen, die noch von steigenden Margen ausgingen, seien zu optimistisch, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei daher noch zu früh, auf eine Erholung des Sektors zu setzen. Eine Trendwende bei VW sei in den Konsensschätzungen bereits berücksichtigt. Im Vergleich zu Daimler und BMW sei die Aktie nicht günstig./mf/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

