Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Renault von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bewertungen der Autoaktien seien zwar niedrig, aber die Konsensschätzungen, die noch von steigenden Margen ausgingen, seien zu optimistisch, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei daher noch zu früh, auf eine Erholung des Sektors zu setzen. Das aktuelle Kursziel für Renault implizierte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von sechs für das Geschäftsjahr 2019, was am niedrigsten unter den europäischen Autoherstellers sei. Die Sorgen angesichts der Allianz mit Nissan erschienen übertrieben./mf/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-12-06/12:11

ISIN: FR0000131906