Paris/Oberhaching (ots) - Munich Private Equity Partners (kurz MPEP), eine Tochter der RWB Group, ist mit dem Private Equity Exchange & Award in Silber ausgezeichnet worden. MPEP wurde die Auszeichnung in Paris in der Kategorie "Bester global investierender Private Equity Investor unter 10 Mrd. US-Dollar" verliehen. Die Auszeichnung der renommierten Medien- und Ratingagentur Leaders League wird jährlich im Rahmen eines Branchentreffs mit über 1.200 Private Equity Spezialisten vergeben. Eine Jury bestehend aus mehr als 80 Private Equity-Experten wählt dabei europäische Preisträger in sieben Kategorien aus. Nach 2016 ist es bereits die zweite Auszeichnung für die RWB Group bzw. Munich Private Equity Partners bei diesem Award. Zu den weiteren Preisträgern in der Kategorie gehörten in diesem Jahr unter anderem Allianz Capital Partners, Morgan Stanley und Amundi.



"Unser gesamtes Team freut sich über die Auszeichnung. Sie zeigt, dass sich die Arbeit der letzten Jahre gelohnt hat und dass die Private-Equity-Branche unsere Fondsinvestitionen und Anlagestrategie honoriert", sagt David Schäfer, einer der MPEP Geschäftsführer. "Der Preis ist auch eine Bestätigung für unsere institutionellen Investoren und die Privatkunden der RWB in ein hochwertiges und ausgezeichnetes Portfolio zu investieren", so Horst Güdel, Vorstand und Mitgründer der RWB Group. Munich Private Equity Partners, mit Sitz in Luxemburg und Oberhaching bei München, bietet institutionellen Kunden die Investition in Private-Equity-Portfolios an. Auch Privatkundenfonds der RWB investieren teilweise über die Investitionsprogramme der MPEP.



Über die RWB Group AG:



Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründung macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000 Anlegern bereits in über 190 Private-Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 2.800 Zielunternehmen investiert. Über 1.600 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private Equity Dachfonds gehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierte Vermögensverwaltung zum Produktangebot.



Mehr unter: www.rwbcapital.de



