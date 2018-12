Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Bayer nach einer Investorenveranstaltung auf "Halten" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Analyst Sven Diermeier lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die vom Pharma- und Agrarchemiekonzern in Aussicht gestellten Dividendensteigerungen und Aktienrückkäufe. Wegen der Risiken im Zusammenhang mit den vielen Glyphosat-Klagen hält er aber an seinem neutralen Anlagevotum fest./edh/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017