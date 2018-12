Radius Gold Inc. meldete diese Woche die Ergebnisse der ersten Bohrungen im Amalia-Gold-und-Silberprojekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Fünf Bohrlöcher untersuchten den strukturellen Korridor Campamento - San Pedro. Alle durchschnitten Goldmineralisierungen.



Das Diamantbohrprogramm umfasste neun Löcher, die sich auf 1.909 m verteilen. Es wurde von Radius Gold beendet und von Pan American Silver gemäß einer Joint-Venture-Vereinbarung finanziert. Drei Zielgebiete (Campamento/San Pedro, Guadalupe und Dulces) wurden auf einer Länge von 1,8 km getestet. Dabei folgte man einer Verwerfung, die eine hohe epithermale Gold- und Silbermineralisierung aufweist.



Fünf Löcher wurden in der Campamento-Zone zwischen den Zielgebieten Campamento und San Pedro auf einer Länge von 650 m gebohrt. Die zu untersuchende Tiefe lag zwischen 50 und 150 m unter der Erdoberfläche. Aufgrund der Topographie des Gebietes lagen die Bohrungen zwischen 1.988 m über Normalhöhennull (m NHN) und 1.882 m NHN.



Die Ergebnisse der Bohrungen in der Campamento-Zone sind unter anderem:



? Bohrloch AMDD18-001: 0,10 g/t Gold und 44 g/t Silber über 12 m ? Bohrloch AMDD18-003: 0,30 g/t Gold und 65 g/t Silber über 30 m ? Bohrloch AMDD18-007: 0,29 g/t Gold und 229 g/t Silber über 4 m ? Bohrloch AMDD18-009: 7,08 g/t Gold und 517 g/t Silber über 26 m



