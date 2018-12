Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 3200 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte sein Wachstum in den USA dank Marktanteilsgewinnen beschleunigen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diageo wachse in den Industrie- und Schwellenländern auf breiter Basis, was ein Vorteil im Vergleich zu den Wettbewerbern sei./mf/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-12-06/12:35

ISIN: GB0002374006