Die NordLB hat die Einstufung für Bayer auf "Halten" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die Wachstums- und Renditeziele bis 2022 könnten der Aktie positive Impulse geben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So lange aber unklar sei, zu welchen Belastungen die hohe Zahl an Glyphosat-Klagen gegen Monsanto führen werde, sei keine nachhaltige Kurserholung zu erwarten./mf/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-12-06/12:52

ISIN: DE000BAY0017