München (ots) - Im Kampf um die Aufdeckung korrupter Machtstrukturen internationaler Multikonzerne haben die beiden Investigativ-Journalistinnen Rommy Kirchhoff (Nina Kunzendorf) und Karin Berger (Anke Engelke) zuletzt in Südafrika recherchiert. Jetzt sind sie zurück in Berlin, auf der Suche nach neuen Jobs. Durch Zufall werden sie Zeuginnen eines tödlichen Unfalls auf einer Großbaustelle. Wie hängen der Tod eines ukrainischen Bauarbeiters, die großen Versprechungen nach bezahlbarem Wohnraum und der Bürgermeisterkandidat Sebastian Schülke (Mark Waschke) genau zusammen? Und auch die Frage, was die undurchschaubare Referentin Vicky Urban (Petra Schmidt-Schaller) damit zu tun hat, steht bald im Raum.



"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen" (AT) wurde vom 6. November bis 6. Dezember 2018 in Berlin unter der Regie der Schweizer Regisseurin Barbara Kulcsar nach einem Drehbuch von Florian Oeller gedreht. Für die Kamera ist Jörg Widmer verantwortlich. Mit Nina Kunzendorf, Anke Engelke, Petra Schmidt-Schaller, Ivan Shvedoff, Mark Waschke, Julius Feldmeier und Pegah Ferydoni ist der Cast erstklassig besetzt.



Zum Inhalt:



Die Journalistinnen Karin und Rommy werden Zeuginnen eines tödlichen Unfalls auf einer Großbaustelle. Vom Bruder des Verunglückten erfahren sie von der sklavenähnlichen Ausbeutung durch eine Berliner Baufirma, an deren Spitze der smarte Konzernchef Sandner (Rainer Wöss) steht. Auf Kosten von Arbeitsmigranten aus Osteuropa entstehen gigantische Wohnungsbauprojekte, die der populistische Politiker Schülke eifrig für seinen politischen Aufstieg nutzt. Neben den Recherchen auf dem Arbeiterstrich und den katastrophalen Lebenssituationen der ausländischen Bauarbeiter, nehmen Karin und Rommy auch den scheinbar unangreifbaren Schülke ins Visier. Überraschend bietet sich Schülkes Referentin Vicky, die Strategin hinter dem Polit-Shootingstar, als Whistleblower an. Bald müssen die Journalistinnen erkennen, selbst Opfer eines perfiden Plans zu sein.



"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen" (AT) ist eine Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Gabriela Sperl, Quirin Berg und Max Wiedemann; Producerin: Solmaz Sohrabi) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



Foto über www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD Degeto, Myriam Thieser Tel.: 069 / 1509 - 420, Fax: 069 / 1509 - 397, E-Mail: myriam.thieser@degeto.de



Filmcontact, Julia Kainz & Henriette Pulpitz Tel.: 030 / 27908 - 700, Fax: 030 / 27908 - 795 E-Mail: juliakainz@filmcontact.de; henriettepulpitz@filmcontact.de