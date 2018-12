München (www.anleihencheck.de) - Die One Square Advisory Services GmbH hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A2AA204/ WKN A2AA20) (Anleihe: ISIN DE000A1R1CC4/ WKN A1R1CC) hat heute folgende News auf Ihrer Homepage veröffentlicht:"Die Treuhänderin hat heute eine weitere Ausschüttung gemäß Insolvenzplan an Gläubiger der DF Deutsche Forfait AG ("DF AG"), darunter auch die Anleihegläubiger, vorgenommen. Dabei handelt es sich um die IV. Ausschüttung, die der insolvenzrechtlichen Quote in Höhe von 2,4589% auf den Nominalbetrag der Anleihe entspricht. Gleichzeitig wurde der anteilige Zinsbetrag auf die angemeldeten Zinsansprüche ausgeschüttet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...