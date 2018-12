Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Der Berichtsmonat Oktober sei stark von den Befürchtungen über die Verlangsamung des Weltwachstums geprägt gewesen. Dies gelte sowohl für Europa, wo der PMI-Indikator der Eurozone auf 52,7 gesunken sei (gegenüber 54,1 im September), als auch für China, wo der PMI der Verarbeitenden Industrie einen Stand von 50,2 erreicht habe, d.h. ein Stand nahe der Schrumpfung. In den Vereinigten Staaten könne sich das BIP-Wachstum im 3. Quartal mit 3,5% auf einem hohen Jahresniveau halten, doch würden Frühindikatoren wie der Verkauf von Wohnungsneubauten auf eine Verlangsamung in einigen Sektoren wie dem Baugewerbe hindeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...