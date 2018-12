Für die drei eHighways für Oberleitungs-Lkws in Hessen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wird Scania insgesamt 15 Hybrid-Lkw des Typs R 450 mit Stromabnehmern ausstatten. Das erste dieser Modelle wird voraussichtlich im Mai 2019 ausgeliefert. Die drei Projekte sind in ganz unterschiedlichen Fortschrittsstadien: Während das Oberleitungssystem an der hessischen A5 zwischen Langen/Mörfelden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...