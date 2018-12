Shanghai (ots/PRNewswire) - GCL System Integration (002506.SZ) (GCL-SI) (GCL-SI) hat das CSR+ Zuverlässigkeitstestprogramm der Schweizer Rückversicherungs-Gesellschaft bestanden und erhält das erste globale Rückversicherungszertifikat, das von der Schweizer Rückversicherung (Swiss Re) nach dem CSR+-Standard ausgestellt wurde. CSR+ ist eine besonders strenge Prüfnorm zur Beurteilung der Qualität und Leistung von Solarmodulen und weitaus strenger als die Prüfanforderungen der aktuellen Normen IEC61215 und IEC61730. Als weltweit erstes Unternehmen, das die besonders strengen Tests bestanden hat, hat GCL-SI eindrucksvoll bewiesen, dass seine Panels eine ausgezeichnete Leistung und zuverlässige Qualität aufweisen.



Die Swiss Re ist mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte und Niederlassungen und Tochtergesellschaften in den wichtigsten Städten der Welt eine der weltweit größten Rückversicherungsgesellschaften. Anfang 2018 hat das Unternehmen den Solar Panel Code of Practice: International Guideline on the Risk Management and Sustainability of Solar Panel Warranty Insurance (SPCoP) herausgegeben. Der CSR+ setzt als Kerninhalt des SPCoP die Standards für die Zuverlässigkeitsprüfung von Qualität und Leistungsstärke von Solarmodulen. Die Prüfung umfasst das Zuverlässigkeitsprüfprogramm für Plattenverbundwerkstoffe sowie ein umfassendes Werksaudit für alle Produktionsstätten.



He Deyong, Vizepräsident von GCL-SI, sagte: "CSR+ ist einer der fortschrittlichsten Teststandards der Welt. Die Tatsache, dass das Unternehmen die besonders strengen Tests erfolgreich bestehen konnte, zeigt die Zuverlässigkeit seiner Produkte. Die Direktversicherung des spezialisierten Energieversicherers Alltrust Insurance Company bietet zusammen mit der Rückversicherungsunterstützung von Swiss Re einen robusten Versicherungsschutz, der die Marktentwicklungspläne von GCL-SI weltweit stark unterstützt. GCL-SI hofft, in den Bereichen Finanzen, Versicherung und Produktion weiter mit Swiss Re zusammenzuarbeiten und eine technische Austauschplattform aufzubauen, um das Wachstum in der alternativen Energiewirtschaft zu beschleunigen."



Die CSR+-Norm ist die neueste Norm für Zuverlässigkeitsprüfungen und weitaus strenger als die aktuellen Zertifizierungen nach IEC61215 und IEC61730. Swiss Re verfolgt seit jeher die Philosophie des Value Investing und unterstützt und pflegt langfristige Partnerschaften mit Kunden, die nachhaltig wettbewerbsfähig sind. Als weltweit erstes Unternehmen, das das CSR+-Zuverlässigkeitstestprogramm von Swiss Re bestanden hat, erhält GCL-SI eine Versicherung der Alltrust Insurance Company sowie eine Rückversicherung der Swiss Re für die Panels, die es während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats produziert. Diese Allianz unterstreicht die hervorragende Leistung und zuverlässige Qualität der Panels von GCL-SI. Die Rückversicherungsunterstützung von Swiss Re ist eine starke Bestätigung für die Qualität der Panels von GCL-SI und bietet eine zuverlässige Garantie für den Panelverkauf. Die Versicherungslösungen und die jahrzehntelange Erfahrung von Swiss Re können ihren Kunden helfen, ihre Finanz- und Finanzierungskosten zu senken.



Als Tier-1-Panelhersteller legt GCL-SI Wert auf Produktqualität und hat aufgrund seiner Stabilität und der zuverlässigen Qualität seiner Produkte das Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt gewonnen. GCL-SI betont konsequent, dass Kostensenkung und Innovationssteigerung im Mittelpunkt der Reaktion auf die Netzparität stehen sollten. GCL-SI strebt an, den Kunden einen höheren Mehrwert mit hoher Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.



Informationen zu GCL-SI



GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI) ist Teil der GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI liefert ein hochinnovatives integriertes Energiesystem aus einer Hand und hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Solarenergieunternehmen zu werden.



Informationen zu Swiss Re



Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherungen, Versicherungen und anderen Formen des versicherungsbasierten Risikotransfers und arbeitet daran, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und managt Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von der Alterung der Bevölkerung bis zur Cyberkriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, dass die Gesellschaft gedeiht und vorankommt sowie die Schaffung neuer Möglichkeiten und Lösungen für ihre Kunden. Die Swiss Re Gruppe mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1863 gegründet wurde, ist mit einem Netzwerk von rund 80 Niederlassungen weltweit tätig. Sie ist seit 1995 in China präsent und hat 2003 ihre Niederlassung in Peking eröffnet, um eine umfassende Palette von Rückversicherungsprodukten und -dienstleistungen in ganz China anzubieten



