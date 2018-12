Die NordLB hat Volkswagen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Eine zuletzt kolportierte Kooperation mit Ford im Segment Lieferwagen/Pick-ups wäre zu begrüßen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Geschäft und in Erwartung deutlicher Erfolge bei der Umstrukturierung bleibe es bei der Kaufempfehlung. Die Erreichbarkeit des neu ausgebenen Margenziels von mindestens 6 Prozent bis 2022 stehe aber in den Sternen./ajx/edh Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-12-06/13:38

ISIN: DE0007664039