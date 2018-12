GlaxoSmithKline hat in dieser Woche mit der Übernahme des Krebs-Spezialisten Tesaro sowie den Verkauf von Horlicks und anderen Marken an Unilever für Furore gesorgt. 5,1 Milliarden Dollar legt das Management rund um Vorstandschefin Emma Walmsley für die Biotech-Gesellschaft auf den Tisch - dafür wird in den nächsten beiden Jahren der Gewinn etwas magerer ausfallen. Anleger straften die Aktie ab. Unter dem Strich hat die GSK-Aktie mehr an Wert verloren, als die Briten für Tesaro ausgegeben. Es gibt erste kritische Stimmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...