splendid medien AG: Splendid Medien AG bestätigt trotz abgeschwächter Umsatzprognose die Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: splendid medien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges splendid medien AG: Splendid Medien AG bestätigt trotz abgeschwächter Umsatzprognose die Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2018 06.12.2018 / 14:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Splendid Medien AG bestätigt trotz abgeschwächter Umsatzprognose die Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2018 (Köln, 6. Dezember 2018) - Die Splendid Gruppe konnte im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (Bilanzstichtag 31.12.2018) deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen gegenüber der ersten Jahreshälfte erreichen. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr rechnet der Vorstand für das Gesamtjahr 2018 nun mit einem Konzernumsatz von EUR 49 Mio. bis EUR 52 Mio., der damit unterhalb der bisher kommunizierten Jahresumsatzprognose von EUR 53 Mio. bis EUR 57 Mio. liegen wird. Aufgrund verbesserter Kostenverläufe wirkt sich diese nun abzusehende Umsatzabweichung aber nicht auf die Konzern-Ergebniserwartung der Splendid Medien AG aus. Der Vorstand bestätigt unverändert seine Prognose für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in einer Bandbreite von EUR 1,0 bis EUR 3,0 Mio. sowie ein ausgeglichenes bis leicht positives Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018. Damit wird die Splendid Gruppe nach dem hohen Konzernverlust im Geschäftsjahr 2017 wieder - wie prognostiziert - in die Gewinnzone zurückkehren. Der Geschäftsbericht 2018 der Splendid Medien AG wird Ende März 2019 veröffentlicht. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com