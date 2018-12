Ein wiederauflebendes Interesse an Gold in zwei wichtigen Märkten sollte dem gelben Metall im kommenden Jahr Auftrieb geben, glauben die Analysten der ABN AMRO. Die Experten zeigen sich für 2019 bullish für Gold aber auch Silber, da sie meinen, ein Wiederaufleben des Interesses an Edelmetallen in den Emerging Markets - insbesondere China und Indien - beobachten zu können. Und diese zwei Länder sind die größten Goldkonsumenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...