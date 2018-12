Die DZ Bank hat Dic Asset auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,80 Euro belassen. Er begrüße es, dass der Immobilienkonzern die Verträge zur Veräußerung der Beteiligung am Wettbewerber TLG Immobilien unterzeichnet habe, da er für diese keine strategische Notwendigkeit sehe, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-12-06/15:07

ISIN: DE000A1X3XX4