Shanghai und Dundalk, Irland (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics (2269.HK), ein weltweit führender Anbieter von Open-Access-Technologieplattformen für Biologika, der End-to-End-Lösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten anbietet, gab bekannt, dass der Bau einer neuen Produktionsstätte für biologische Arzneistoff-Wirkstoffe am Standort Greenfield der irischen Industrial Development Authority (IDA) in Mullagharlin, Dundalk, Co. Louth, begonnen hat.



Als erster Standort des Unternehmens außerhalb Chinas, der von der irischen Regierung über IDA Ireland unterstützt wird, ist diese hochmoderne "Anlage der Zukunft" darauf ausgelegt, sowohl traditionelle Fed-Batch- oder Perfusionsprozesse als auch kontinuierliche Bioprozessverfahren durchzuführen, eine Fertigungstechnologie der nächsten Generation, die auf diesem 26 Hektar großen Campus erstmals weltweit implementiert wird. Nach Fertigstellung wird eine Gesamtkapazität von 48.000 l Fed-Batch und 6.000 l Perfusion installiert und ist damit eine der weltweit größten Anlagen mit Einwegbioreaktoren.



"Wir freuen uns, den Bau der ersten globalen Produktionsstätte von WuXi Biologics miterleben zu können", sagte Dr. Chris Chen, Chief Executive Officer von WuXi Biologics. "Der Beginn dieser neuen Einrichtung symbolisiert den wichtigen Start unseres globalen Biomanufacturing-Netzwerks, um die Herstellung von Biologika höchster Qualität zu garantieren und eine robuste Versorgungskette zu bieten, die Patienten weltweit zugutekommt. Mit diesem neuen Projekt können wir aktiv mit allen lokalen Partnern zusammenarbeiten, um die hochmoderne Bioproduktionsanlage zum Vorzeigeprojekt für die gesamte weltweite Biotech-Community zu machen."



WuXi Biologics (2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist die weltweit einzige Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die End-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge zeigen, dass wir uns dazu verpflichtet haben, unseren globalen Kunden ein wirkliches ONE-Stop-Serviceangebot und ein Leistungsversprechen anzubieten. Zum 30. Juni 2018 gab es insgesamt 187 integrierte Projekte, darunter 98 Projekte in der präklinischen Entwicklungsphase, 78 Projekte in der frühen Phase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 10 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer bis 2021 erwarteten geschätzten Gesamtkapazität der biopharmazeutischen Produktion von 220.000 Litern in China, Irland, Singapur und den USA, werden wir unseren Bioproduktionspartnern ein robustes und erstklassiges globales Supply-Chain-Netzwerk bieten. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com.



