DGAP-Media / 2018-12-06 / 14:49 Die Zalbertus Media Group baut in den nächsten fünf Jahren den größten Live-TV-Sender der Welt: ZALBERTUS TV wird basieren auf Smartphone, Social Media, Blockchain und künstlicher Intelligenz. Nach 7monatiger Testphase startet im Januar 2019 der Vollausbau des 24/7 Senders mit einem ,Good News' Konzept und innovativem Entertainment, das über 190 Länder weltweit erreicht. Die Zalbertus Media Group Corp. ist ein in Vancouver/Kanada gegründetes digitales Pionier-Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die einzigartigen Möglichkeiten der Social Media-, Smartphone-, Blockchain-, Biotech-und KI-Revolution. Alles zusammen macht es möglich, in allen Bereichen des Lebens völlig neuartige Abläufe zu schaffen. Gegründet wurde die Zalbertus Media Group von dem deutschen TV-Reporter und Unternehmer Andre Zalbertus. Der vielfach preisgekrönte Auslandskorrespondent entwickelte zusammen mit dem US -Amerikaner Michael Rosenblum den ,Video-Journalismus', der es erstmals ermöglichte mit wenig Geld gutes Fernsehen zu machen. "Unsere Testphase hat uns mehr als bestätigt, dass wir durch unser Live-Konzept mit Good News absolut authentisch sind und die Herzen der Menschen weltweit erobern," analysiert CEO Andre Zalbertus. ISIN: CA98888M1023 Ansprechpartner: Andre Zalbertus +491788800001 andre@zalbertus.com Website: https://zalbertus.com/ [1] Facebook:https://m.facebook.com/zalbertus.tv/ [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Zalbertus Media Group Corp. 2018-12-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 755211 2018-12-06 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3e8a6df883b7829a5cac6752e66c062d&application_id=755211&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9abad4804e93ed6faa177f9ccfea26f9&application_id=755211&site_id=vwd&application_name=news

December 06, 2018 08:50 ET (13:50 GMT)