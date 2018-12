Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys nach einer Analystenveranstaltung zur Diskussion klinischer Studienergebnisse mit dem Wirkstoff Mor208 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Diese seien sehr gut ausgefallen, und die Spitzenumsätze damit könnten angesichts Überlegungen zu einer Weiterentwicklung des Mittels höher ausfallen als derzeit in seinem Bewertungsmodell vorgesehen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-12-06/15:33

ISIN: DE0006632003