Aufgrund der Trauerfeierlichkeiten wegen des Todes von George Bush Senior wurde gestern an der Wall Street nicht gehandelt. Am Tag zuvor verzeichneten alles großen Indizes deutliche Verluste. Der Nasdaq 100 beispielsweise verlor über 3,5 Prozent. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Öl, Apple, Facebook, Twitter, Pfizer, Eli Lilly und Momo. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.