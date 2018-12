Die Schnelllade-Profis von FreeWire haben in einer Finanzierungsrunde 15 Million Dollar (rund 13,2 Mio Euro) an frischem Kapital eingenommen. Als Investoren betätigten sich u.a. BP und Volvo - beide hatten auch schon im Laufe des Jahres in FreeWire investiert. Das kalifornische Unternehmen will das neu gewonnene Geld dazu einsetzen, die Kommerzialisierung seiner Schnellladetechnologien voranzutreiben ...

