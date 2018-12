Die Privatbank Berenberg hat Dürr nach einer bankeigenen Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Autosektor stehe aktuell vor zahlreichen Herausforderungen und Finanzchef Carlo Crosetto habe angemerkt, dass die Rentabilität des Lackieranlagenbauers nicht seinen Vorstellungen entspreche, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei allerdings robust, vor allem in Europa./ck/bek Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-12-06/16:26

ISIN: DE0005565204